ياسر جلال: شخصية الرئيس السيسي تتسم بالتواضع والصدق والبساطة

قال الفنان ياسر جلال، إن شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتسم بالتواضع والبساطة، لكنه مهيب ومتدين وصادق جدا، ويتحدث من قلبه، لافتا إلى أن هذه الصفات، كانت مدخل الشخصية التي تمكن من تأديتها، «الرئيس صادق جدا في مشاعره ومش بيحب الشو، وبيحب البلد بجد ونفسه يشوف البلد في أحسن حال».

وأوضح «جلال»، خلال استضافته براديو 9090، أن هناك جدية واحترام في تناول الشخصيات في المسلسل، رغم الأحداث، وتعامل الرئيس السيسي وقت أن كان وزيرا للدفاع مع الرئيس الراحل مرسي، كان في غاية الاحترام والتقدير والذوق والإنسانية.