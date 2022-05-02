رئيس التحرير

محمود مسلم

مسؤول أوكراني: روسيا تستأنف الهجوم المسلح على مصنع آزوفستال

كتب:

محمد أيمن سالم
11:37 م | الإثنين 02 مايو 2022
لقطات من التسليح الروسي

لقطات من التسليح الروسي

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، نقلا عن أحد مساعدي رئيس بلدية مدينة ماريوبل الأوكرانية، أن الجيش الروسي استأنف قصف مصانع الصلب في آزوف ستال، بمجرد أن غادرت السيارات التي كانت تنقل المدنيين من المنطقة.

وجدير بالذكر، أن الجيش الروسي يسيطر على معظم أنحاء مدينة ماريوبل، التي شهدت عمليات قتال عنيفة ضمن الحرب الروسية الأوكرانية، ولا يزال عدد غير معلوم من المدنيين والمقاتلين محاصرين في مصنع آزوف ستال داخل المخابئ والأنفاق منذ أسابيع ماضية.

ومن جانبه، قال بيترو أندريوشينكو، مساعد رئيس البلدية للتلفزيون الأوكراني: «أمس بمجرد أن غادرت الحافلات التي تقل المدنيين من آزوف ستال بدأ قصف جديد على الفور من القوات الروسية».

فيما نشرت روسيا مقطعا مصورا لإجلاء المدنيين من مصنع الصلب في ماريوبول.

اقرأ المزيد:

مسؤول أمريكي: روسيا حققت تقدما جزئيا للغاية في إقليم دونباس

القوات الأوكرانية تعلن مقتل 35 جنديا روسيا جنوب البلاد

أخبار روسيا.. إجلاء 80 مدنيا من ماريوبول المحاصرة

بالأرقام.. خسائر روسيا وأوكرانيا منذ بداية الحرب وحتى 30 أبريل

بريطانيا: سيطرة روسيا على خيرسون ستزيد من قدرتها على التقدم غربا وشمال
بقلم محمد أيمن سالم