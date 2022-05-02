مسؤول أوكراني: روسيا تستأنف الهجوم المسلح على مصنع آزوفستال

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، نقلا عن أحد مساعدي رئيس بلدية مدينة ماريوبل الأوكرانية، أن الجيش الروسي استأنف قصف مصانع الصلب في آزوف ستال، بمجرد أن غادرت السيارات التي كانت تنقل المدنيين من المنطقة.

وجدير بالذكر، أن الجيش الروسي يسيطر على معظم أنحاء مدينة ماريوبل، التي شهدت عمليات قتال عنيفة ضمن الحرب الروسية الأوكرانية، ولا يزال عدد غير معلوم من المدنيين والمقاتلين محاصرين في مصنع آزوف ستال داخل المخابئ والأنفاق منذ أسابيع ماضية.

ومن جانبه، قال بيترو أندريوشينكو، مساعد رئيس البلدية للتلفزيون الأوكراني: «أمس بمجرد أن غادرت الحافلات التي تقل المدنيين من آزوف ستال بدأ قصف جديد على الفور من القوات الروسية».

فيما نشرت روسيا مقطعا مصورا لإجلاء المدنيين من مصنع الصلب في ماريوبول.