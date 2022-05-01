أخبار روسيا.. إجلاء 80 مدنيا من ماريوبول المحاصرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء حوالي 80 مدنيا من مصنع «آزوفستال»، للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية، والتي تمثل آخر معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس في شرق البلاد، ومن أهم أخبار روسيا، تأكيد وزارة الدفاع الروسية أنها شنت هجومًا على مطار بالقرب من مدينة أوديسا الأوكرانية وقالت إن قواتها دمرت مدرجًا وحظيرة طائرات في مطار كانت تحتوي على أسلحة قدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أخبار روسيا: الصليب الأحمر يشرف على عمليات إجلاء ماريوبول

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه تجري الآن عمليات إجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال في بلدة ماريوبول، إذ يُعتقد أن حوالي 1000 شخص يحتمون به، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المجموعة الأولى المكونة من 100 شخص خرجوا في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم، بينما يقود الصليب الأحمر الجهود بالتنسيق مع أوكرانيا وروسيا، وجرى بالفعل إجلاء مجموعتين قوامهما نحو 60 شخصًا إلى قرية بيزيميني في دونيتسك، وقالت وكالة رويترز إن حافلات وصلت بالفعل إلى القرى.

أخبار روسيا.. شولتز يرفص الانتقادات بسبب عدم إرسال أسلحة ثقيلة لأوكرانيا

ومن أهم أخبار روسيا، وحربها في أوكرانيا، أن نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أصبحت أعلى مسؤولة أمريكية تزور أوكرانيا منذ اندلاع الحرب، إذ التقت بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وخلال مؤتمر صحفي بعد ذلك، قالت بيلوسي إن الولايات المتحدة لن تنصاع للتهديدات، وقالت: «إذا كانوا يوجهون تهديدات، فلا يمكنك التراجع».

ومن جانبه، رفض المستشار الألماني أولاف شولتز الانتقادات التي وجهت لإحجام ألمانيا عن إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة بيلد أم زونتاج اليوم أن غالبية الألمان لا يتفقون مع هذا النهج.

أخبار روسيا.. البابا فرنسيسس يرى الحرب الروسية تراجعًا للبشرية

وفي مدينة خاركيف، حث حاكم المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد أوكرانيا مواطنيه على عدم مغادرة الملاجئ يوم بسبب القصف المكثف من جانب القوات الروسية، بينما وصف البابا فرانسيس الحرب في أوكرانيا بأنها تمثل تراجع مروّع للبشرية، مضيفا أنها تجعله يعاني ويبكي، وذلك في خطاب ألقاه ظهر اليوم في ساحة القديس بطرس.