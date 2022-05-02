مسؤول أمريكي: روسيا حققت تقدما جزئيا للغاية في إقليم دونباس

قال مسؤول أمريكي رفيع، اليوم الاثنين، إنّ روسيا حققت تقدما جزئيا للغاية في إقليم دونباس الانفصالي شرق أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية.

إطلاق 2100 صاروخ على أهداف أوكرانية

وأضاف أنّ موسكو أطلقت أكثر من 2100 صاروخ على أهداف أوكرانية منذ انطلاق العمليات العسكرية، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

ويشار إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في 24 فبراير الماضي شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا قال إنّ هدفها في الأساس حماية إقليم دونباس الذي اعترفت به موسكو قبل نحو يومين من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي تدخل شهرها الثالث في ظل تكهنات باستمرارها لفترة أطول.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أنّ العملية العسكرية مستمرة لحين تحقيق أهدافها.