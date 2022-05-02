القوات الأوكرانية تعلن مقتل 35 جنديا روسيا جنوب البلاد

أعلنت القوات الأوكرانية، أمس الأحد، مقتل 35 من القوات الروسية، وتدمير 7 معدات عسكرية جنوب البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية.

ولقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب أخرين، أمس الأحد، في قصف روسي استهدف منطقتي «خاركيف» و«دونيتسك»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، انسحب الجيش الأوكراني من مدينة «ليمان»، الواقعة شرق البلاد. وسمع سكان منطقة «بيلجورود» الروسية المتاخمة لأوكرانيا، دوي انفجارين، فيما أشار حاكم المنطقة، فياتشيسلاف جلادكوف، إلى عدم وقوع إصابات.

أضرار في 7 منازل جراء حريق منشأة تابعة للدفاع الروسية

وأمس الأحد، أصيب شخص، وتعرضت 7 منازل لأضرار، جراء اندلاع حريق في أراضي منشأة تابعة لـ وزارة الدفاع الروسية في «بيلجورود»، عند نقطة التماس مع حدود منطقة «خاركوف» الأوكرانية، عقب سماع دوي انفجار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، لشبكة «سي إن إن»، الإخبارية الأمريكية، إنها مسألة وقت حتى يقوم رئيس البلاد جو بايدن بزيارة أوكرانيا.

اقتصاديا، قال السناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، إن رفض «برلين» توريدات الغاز من بلاده في 2022-2023 سيكون أمرا جنونيا، موضحا أن نهج ألمانيا لرفض الغاز الروسي 2024، يبدو اليوم فكرة غير واقعية.

ارتفاع شحنات الغاز الروسي إلى الصين بنسبة 60% خلال عام

وأمس الأحد، أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية، أن شحنات الغاز إلى دول «الاتحاد الأوروبي» وتركيا تراجعت بشكل حاد بين يناير وأبريل الماضيين وبلغت 50.1 مليار متر مكعب بنسبة 26.9%، مشيرة إلى ارتفاع الشحنات إلى الصين بنسبة 60% خلال عام، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«غازبروم»: سنواصل توريد الغاز الروسي مع الامتثال الكامل للالتزامات التعاقدية

وأضافت «شركة غازبروم»، أنها ستواصل توريد الغاز الروسي مع الامتثال الكامل للالتزامات التعاقدية، مشيرة إلى تراجع إنتاجها بنسبة 2.5 % خلال عام واحد إلى 175.4 مليار متر مكعب.

وتراجعت عمليات التسليم إلى السوق المحلية بنسبة 3.7% خصوصا بسبب الطقس الحار في فبراير الماضي، وأشارت الشركة الروسية، إلى أن احتياطي الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض الأوروبية بلغت 6.9 مليارات متر مكعب.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية في تقرير، إلى عدد من المشاكل التي بات البريطانيون يواجهونها، لم تشهدها بلادهم منذ عام 1956، على خلفية الارتفاع الشديد في أسعار الوقود والتضخم وانخفاض دخل الأسرة.

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه في ظل إدارة البلاد الحالية، فقدت الولايات المتحدة استقلالها في مجال الطاقة واضطرت إلى التوسل وطلب الرحمة من روسيا ومنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وفنزويلا وإيران.

ووصف ترامب، في اجتماع حاشد لمؤيديه بولاية «نبراسكا» سياسة إدارة بايدن، بالفشل التام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.