حفلات السعودية في موسم عيد الفطر ترفع شعار «كامل العدد»

رفعت حفلات السعودية بموسم عيد الفطر شعار كامل العدد، إذ نفدت تذاكر عدد كبير من مطربي حفلات عيد الفطر، حيث تعد تلك الحفلات الوجهة الأولى لمواطني السعودية لقضاء العيد.

حفل محمد رمضان

وأعلنت الصفحة الرسمية لـ«روتانا» عن نفاذ تذاكر حفل الفنان محمد رمضان التي تقام في «جدة سوبر دوم» مساء اليوم الموافق 3 مايو، ومن المقرر أن يقدم «رمضان» خلال الحفل، مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، إلى جانب العروض الاستعراضية على المسرح كما اعتاد عليه الجمهور في حفلاته المختلفة.

ووصل محمد رمضان منذ ساعات الي جدة، إذ نشر مقطع فيديو لدى وصوله إلى السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقًا: «الوصول للمدينة الغالية جدة في المملكة الغالية السعودية، استعدادًا لافتتاح موسم جدة بحفلتي غدًا بإذن الله».

حفل أنغام

كما رفع أيضًا حفل أنغام المقرر إقامته في 5 مايو المقبل بـ«جدة سوبر دوم» شعار كامل العدد، حيث نفذت تذاكر الحفل قبل إقامته بـ3 أيام.

ومن المقرر أن تقدم «أنغام» خلال الحفل باقة من أغانيها الجديده والقديمة بناء على رغبة الجمهور.

وحرصت «أنغام» على معايدة جمهورها بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك خلال حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» إذ كتبت قائلة: «العيد في بلدي له طعم مختلف لكل المصريين، كل سنة ومصر السمحة الحرة المستقلة والوطن العربي كله بخير وعزة وكرامة، عيدكم مبارك».

حفل ماجد المهندس

وأعلنت أيضًا «روتانا» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عن نفاذ تذاكر حفل الفنان ماجد المهندس قبل 4 أيام من إقامته في 6 مايو الجاري في جدة، ضمن حفلات «سوبر دوم».

وطرح ماجد المهندس في ليلة العيد كليب غنائي جديد بعنوان «وعرفتك» باللهجة المصرية، ألحان وليد سعد، وتوزيع جلال حمداوي، والكليب من إخراج نيهات أوداباسي.