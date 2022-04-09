بيع ملابس البالة.. مشروع مضمون يحقق 447 ألف جنيه أرباح في 5 سنوات

شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في اتجاه الكثير من الأشخاص إلى شراء الملابس «البالة»، لما تتميز به من جودة عالية وسعر منخفض كثيرًا عن سعر الملابس الأخرى في المحلات، وهو ما جعل الكثير من الراغبين في فتح مشروعات صغيرة ومتوسطة، في فتح محلات لبيع ملابس البالة للاستيراد، والتي تحقق لأصحابها مكسبًا وأرباحًا كبيرة ومضمونة بمصروفات قليلة، كما أنه مشروع ميسر يمكن العمل عليه من قبل الشباب بدون رأس مال كبير.

ومع اقتراب موسم الأعياد خلال الفترة المقبلة، واتجاه الكثير من الأشخاص إلى البحث عن شراء ملابس جديدة، نشرت منصة جهاز تنمية المشروعات فكرة لبيع الملابس المستوردة «البالة»، لذا نشرت دراسة جدوى خاصة بإنشاء هذا المشروع.

مشروع بيع ملابس البالة يشهد رواجًا في السوق

وأضافت المنصة، أن المشروع يلقى نجاحًا كبيرًا في حال العمل عليه، خاصة مع زيادة الطلب من المواطنين خلال الفترة الحالية على شراء ملابس البالة، موضحة أنها تعمل على تشجيع المشروعات الهادفة، التي توفر دخل وفرص عمل للشباب.

وأشارت إلى أنه يجب توافر اتفاقيات مع مستوردي الملابس ونقلها إلى مكان المشروع وعرضها بشكل جيد لجذب المواطنين إليها وللتسويق لها بشكل جيد.

مشروع بيع ملابس البالة يوفر فرص عمل لـ6 أشخاص

وأضافت دراسة جدوى المشروع، أن أرباح بيع الملابس المستوردة البالة تقدر بأكثر من 447 ألف جنيه في 5 سنوات، من خلال استثمارات كلية للمشروع تقدّر بنحو 240 ألف جنيه، ويحتاج المشروع إلى توظيف نحو 6 أشخاص ومن الممكن زيادة الأعداد على حسب حجم المشروع، وهو ما يوفر فرص جيدة للشباب في الحصول على فرص عمل.