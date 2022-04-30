دراسة جدوى لمشروع مستلزمات كوافير.. أرباح تصل لـ149 ألف جنيه سنويا 

في ظل تنامي وسرعة وتيرة الحياة اليومية، واتجاه الكثير من السيدات إلى العمل، وحاجتهم الدائمة لمنتجات العناية بالبشرة والشعر ومستحضرات التجميل، وكذلك زيادة وانشار أعداد الكوافير الحريمي والرجالي في الكثير من المناطق، حيث أنه لا يوجد منطقة يخلو منها مراكز التجميل الحريمي وصالونات الحلاقة، أصبح لمحلات مستلزمات الكوافير ومستحضرات التجميل والأجهزة الخاصة بالعناية بالشعر والبشرة أهمية كبيرة في الوقت الحالي، خاصة في ظل احتياج الرجال أو النساء إليها.

ووفقًا لمنصة جهاز تنمية المشروعات الرسمية عبر الإنترنت، فإن فكرة مشروع تجارة مستلزمات الكوافير ومستلزمات التجميل من الأفكار المتنامية، خاصة في ظل سرعة وتيرة الحياة، واعتماد الكثيرين عليها، وزيادة الطلب عليها، لذلك قامت بنشر دراسة جدوى خاصة بإنشاء مشروع تجارة مستلزمات كوافير ومستلزمات التجميل.

مشروع مربح ولا يمكن الاستغناء عنه

وأضافت المنصة، أن المشروع يعد من المشروعات التي ستلقى نجاحًا كبيرًا في حال العمل عليها، خاصة مع زيادة الطلب عليها من المواطنين، والتي لا يمكن الاستغناء عن وجوده في أي منطقة سكنية، موضحةً أنها تعمل على تشجيع المشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة.

احتياجات ضرورية في المجتمع

وتعتبر مستلزمات الكوافير من الاحتياجات الضرورية في المجتمع، و لذلك أصبحت تجارة مستلزمات الكوافير من الضروريات لانتشار النشاط ومحلات الكوافير ومراكز التجميل بصورة ملحوظة، ويعرض بالأسواق أنواع كثيرة منها لذا يحتاج السوق المحلي إلى هذا النشاط للنهوض بهذه التجارة.

وأشارت إلى أن إنشاء المشروع يتطلب توافر عدد من الآلات والخامات والمواد، وهي جميع مستلزمات الكوافير ومستحضرات التجميل بأنواعها.

وأضافت دراسة جدوى المشروع، أن أرباح مشروع بيع جميع مستلزمات الكوافير ومستحضرات التجميل تقدر بأكثر من 149 ألفًا في العام الواحد، من خلال استثمارات كلية للمشروع، تقدّر بأكثر من 199 ألف جنيه.