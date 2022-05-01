مختل عقليا يداهم شقة ويشعل النيران بها في الإسماعيلية

داهم شخص في الأربعينيات من العمر، مساء اليوم، شقة سكينة بمنطقة الشيخ زايد في محافظة الإسماعيلية، وأشعل النيران بها.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة شخص بإصابات بالغة إثر سقوطه من نافذة الدور الرابع، واندلاع حريق في شقة سكنية بنفس البناية السكنية.

انتقال قوات الشرطة

دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكنت بإشراف اللواء خالد كامل، من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى باقي الوحدات السكنية.

وقال شهود العيان من بعض الجيران، إنهم خرجوا على صوت صراخ من داخل الشقة، ووجود شخص في نافذة الشقة ألقى بنفسه من شرفة المنزل.

التحريات الأولية: مختل عقليا

كشفت التحريات الأولية لمباحث الإسماعيلية، أن المتهم غير متزن نفسيا، وداهم شقة المجني عليهما واعتدى بسلاح أبيض علي أحدهما، ما تسبب في إصابتها باليد.

وقالت المصادر الأمنية، إنهم فور إغلاقهم لباب الشقة، واستغاثتهم بالمواطنين، قام بإشعال النيران في الشقة باستخدام أسطوانة البوتجاز، وألقى بنفسه من نافذة الدور الرابع.

مصادر طبية: حالة المتهم غير مستقرة

دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف، نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وقالت المصادر، إن الحالة الصحية للمتهم غير مستقرة لإصابته بكسور مختلفة، ونزيف داخلي، إثر سقوطه على رأسه من الدور الرابع، وأنه يجرِ إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وأضافت المصادر، أن الحالة الطبية الشابة المصابة مستقرة إثر إصابتها بجرح نافذ في اليد، وتم إجراء الجراحات اللازمة لهم.