حملة توعية بمخاطر الإدمان بالمتنزهات في الإسماعيلية

أعلن صندوق مكافحة الإدمان في الإسماعيلية استهداف المواطنين في الشوارع والحدائق لتوعيتهم بمخاطر المخدرات وتأثيرها.

وانتشرت الفرق في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك في ساحات المساجد والشوارع المحيطة به في الإسماعيلية.

توزيع أوراق توعوية

ووزع الشباب عدد من المنشورات التوعوية على المواطنين خلال خروجهم من صلاة عيد الفطر المبارك.

وتستهدف الحملات مساجد المطافئ ومجمع الشهداء والزهراء والصالحين وعدد من المساجد الكبري في المراكز والمدن.

وقالت هيام صلاح مسؤولة العلاقات العامة إنه تم التنظيم لهذه الفعالية خلال الفترة الماضية لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأضافت أنه تم إعداد حملة مكبرة في شهر رمضان المبارك بإشراف الدكتورة سناء عاطف مسؤولة وحدة الإسماعيلية والدكتور محمد صبري الجاويش رئيس الوحدة.

استهداف الحدائق والمتنزهات

وأشارت تسلم صلاح إلى استهداف الحدائق والمتنزهات عصر اليوم الإثنين وخاصة منطقة نمرة 6 أكثر المناطق ازدحاما في احتفالات عيد الفطر.

وأشارت إلى أنه أنه سيتم التحرك بأكبر عدد ممكن من الشباب المتطوعين في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي موزعين علي فرق مختلفة المهام.

ويستهدف المتطوعون عقد حلقات نقاشية مع الشباب كول تأثير المخدرات ومخاطرها على الفرد والمجتمع وخطورة المواد المخدرة المستحدثة والمخلطة كيميائيا.

وأكد شباب المتطوعين علي خطورة انزال أي مواد مخدرة ولو علي سبيل التجربة خاصة المخدرات الحديدة الاعتياد عليها في وقت قصير جدا بسبب التركيبات الكيميائية.