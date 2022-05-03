«التعليم»: لا يجوز للمتقدمين لوظائف المدارس المصرية اليابانية طلب النقل

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يجوز نهائياً تقديم الموظف لطلب بالنقل من مدرسة من المدارس المصرية اليابانية، إلى أخرى تحت أي مسمى، وأن قرارات النقل تصدر بمعرفة الوزارة ولا تخضع لقواعد العجز والزيادة، ولكن تخضع لقوائم الانتظار لكل مدرسة.

وأضافت الوزارة عبر موقها الإلكتروني الرسمي، أنه لا يتم النظر إلى أي خبرات خارج مجال التعليم والعمل في المدارس، نظراً لخصوصية العمل في المدارس بخبرات تعليمية مرتبطة بالعمل في المدارس ومع المعلمين والتعامل مع الأطفال، بالإضافة إلى أن من يعمل بالمدارس المصرية اليابانية يجب أن تكون لديه خبرة في التعامل مع أطفال في سن صغيرة لأن أكبر طفل بالمدارس لم يتجاوز 11 عاماً بالصف الخامس الابتدائي.

مقابلات شخصية باللغة الإنجليزية للحاصلين على أعلى الدرجات

ونوهت إلى أنه سيجري عمل مقابلات شخصية باللغة الإنجليزية للحاصلين على أعلى الدرجات ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح، وستقوم اللجنة بإجراء مقابلة شخصية لكل متقدم لكل وظيفة لتقييم مهارات التواصل ومهارات العرض والتقديم ومهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات ومهارات القيادة والمهارات المتعلقة بمجال التخصص والمظهر العام.

وأشارت إلى أنه سيجري تشغيل مراحل رياض الأطفال «الأولى والثانية» والصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الابتدائي فقط، مؤكدة أنه جرى وضع معايير اختيار المديرين والمعلمين، وستكون عملية التقدم والاختيار إلكترونية عن طريق قيام المتقدم بملء استمارة إلكترونية وتحميل الوثائق المطلوبة والإجابة عن عدد من الأسئلة المتنوعة التي تعكس مهنية وكفاءة المتقدم.

تطبيق الـ«توكاتسو» في المدارس المصرية اليابانية

وفي سياق متصل، تقوم المدارس المصرية اليابانية بتطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية «توكاتسو» للعام الخامس على التوالي، التي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته، وجرى رصد مجموعة كبيرة من الإيجابيات والتغييرات السلوكية على الأولاد، وحدثت العديد من التغيرات الإيجابية على أولياء الأمور، وفق الوزارة.