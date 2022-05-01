«التعليم» تحدد سنوات الخبرة المطلوبة لوظائف المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سنوات الخبرة بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة للمتقدمين في وظائف وكلاء ومديري المدارس اليابانية، والتي يستمر باب التقديم بها حتى يوم 11 مايو الجاري.

وخصصت وحدة المدارس المصرية اليابانية، رابط التقديم لوظائف وكلاء ومديري المدارس اليابانية، عن طريق ملء استمارة إلكترونية ببيانات المتقدم، والمؤهلات العلمية الخاصة به، مؤكدة أنه لا يتم النظر إلى أي خبرات خارج مجال التعليم والعمل في المدارس نظرًا لخصوصية العمل في المدارس.

سنوات الخبرة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية

وحددت وحدة المدارس المصرية اليابانية، سنوات الخبرة بالشرائح العمرية، وسنوات الخبرة لكل متقدم على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2022 على النحو التالي:

مدير المدرسة

- من35 - 45 سنة.

- 5 سنوات خبرة في مجال التدريس، و5 سنوات خبرة في الإدارة المدرسية.

وكيل مدرسة

- من30 - 45 سنة.

- 10 سنوات خبرة في مجال التدريس و5 سنوات خبرة في القيادة.

معلم رياض أطفال «إناث»

- من 25 – 35 سنة.

- 6 سنوات خبرة في مجال التدريس.

معلم تعليم اساسي

- من 25 – 40 سنة.

- 6 سنوات خبرة في مجال التدريس.

أي مخالفة في التقديم لوظائف المدارس اليابانية تؤدي إلى المساءلة القانونية

وشددت وحدة المدارس المصرية اليابانية، على المتقدمين لوظيفة وكلاء ومديري المدارس، أن يدخلوا بيانات صحيحة، مؤكدة أن أي مخالفة لذلك سوف تؤدي إلى المساءلة القانونية والاستبعاد، ولن يكون للمتقدم حق إعادة التقدم مرة أخرى، أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.