«التعليم» تحدد المستندات المطلوبة لوظائف المدارس المصرية اليابانية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المستندات المطلوبة عند التقدم للوظائف المتاحة بالمدارس المصرية اليابانية، موضحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يجب على جميع المتقدمين بضرورة الالتزام بكافة الشروط واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة عند التقديم.

المستندات المطلوبة لوظائف المدارس المصرية اليابانية

- صحيفة الحالة الجنائية مقدمة لشركة «إيميرالد للتطوير التعليمي» لكل متقدم خالية من عقوبات أو اتهامات مخلة بالشرف

- بيان بالجهات التي عمل بها المتقدم موضحا فيه «اسم الجهة – عنوانها – شخص يمكن الرجوع اليه، موضحا اسم الشخص – وظيفة – رقم هاتفه – بريده الإلكتروني».

- بالنسبة للعاملين بوزارة التربية والتعليم فيقدم بالإضافة إلى المستندات سالفة الذكر المستندات الاتية:

- صحيفة أحوال حديثة خالية من الجزاءات

- تقرير كفاية بدرجة ممتاز عن آخر عامين

- يتم التعاقد معه وفقا للقواعد والشروط المقررة للإجازات الخاصة المقررة في هذا الشأن

- مفردات مرتب حديثة (شهر بحد أقصى)

الاستبعاد نهائيا حال التقدم بمعلومات مغلوطة

- يجب تقديم نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة عند طلبها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا دون الرجوع إلى الوزارة بأي حق قانوني.

- كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم يجب ان يتم استغلالها افضل استغلال لأنه بمجرد انتهاء التسجيل والضغط علي زر حفظ وظهور رسالة تم التسجيل بنجاح، يكون قد استنفذت الفرصة الوحيدة للمتقدم وأي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتي تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

- سيتم التعاقد مع من اجتاز الاختبارات وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003

- كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى ولا يجوز التقدم لمدرستين أو النقل بين المدارس.

- للوزارة الحق في، عدم قبول طلب انضمامك للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، دون إبداء أسباب.