«التعليم» تحدد إجراءات ما بعد التعاقد لوظائف المدارس المصرية اليابانية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني، إجراءات ما بعد التعاقد في الوظائف المتاحة بالمدارس المصرية الياباينة، موضحة أنه سيتم القيام بالعمل بالمدرسة المختارة، وسيكون على العامل الالتزام بكل قواعد ولوائح العمل التي تطبقها المدرسة.

وأكدت وجود تقييم لكل عامل في الشهور الثلاثة الأولى، يكون كل شهر على حدة، وبناء على نتائج التقارير منفصلة أو مجمعة بعد أول شهر أو في نهاية الأشهر الثلاثة، وفي حالة عدم إثبات الجدارة المهنية أو السلوكية، سيتم إنهاء التعاقد فوراً واعتباره كأن لم يكن، وسيتم اختيار بديل من قائمة الانتظار.

تقييم على مدار 3 أشهر للمعلمين

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه بعد انتهاء الشهور الثلاثة الأولى، سيتم عمل تقييم شهرى على مدار مدة التعاقد وقبل نهاية مدة التعاقد بشهر سيتم إخطار المتعاقدين بمستويات تقييمهم ومن لم يحقق المستوى المطلوب سيتم إخطاره بإنهاء التعاقد قبل بداية الشهر الأخير من التعاقد وفي حالة إيجابية التقرير السنوي سيتم تجديد التعاقد لمدة عام جديد بإجراءات جديدة تماماً.

التأمين الطبي إجباري للعاملين بالمدارس المصرية اليابانية

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن جميع العاملين سيحصلون على راواتب تخضع لهيكل الرواتب الخاص بالمدارس المصرية اليابانية ويتم إضافة بدلات بأنواعها بحسب ظروف كل مدرسة وطبقا للائحة الداخلية المحددة مسبقا لهذه المدارس، مؤكدة أن التأمين الطبي إجباري للعاملين بالمدارس، ويتم خصم مبلغ التأمين ويخطر به العاملين قبل الخصم.

ويكون التقدم للعمل بها عبر البوابة الإلكترونية فقط وهو إجراء خاص بها والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2023/2022 على ألا تطبق هذه القواعد على أي مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت أن لوحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة الإدارة تغيير مقر العمل وفق مقتضيات العمل، ولا يجوز للموظف الاعتراض على هذا التغيير تحت أي مسمى، ويجب تأكيد أن لكل متقدم أن يدخل بياناته بشكل صحيح خاصة البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول، وكذلك أي مستندات سيشير إليها، وأي مخالفة لذا ستؤدي إلى المساءلة القانونية والاستبعاد، ولن يكون للمتقدم حق إعادة التقدم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.