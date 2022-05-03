طرق تقديم شكاوى ضد التجار والبائعين.. «لو حد بيغلي الأسعار»

تزامنا مع قدوم عيد الفطر وفي ظل تلك الإجازات وقفل العديد من الأسواق، وحاجة الناس يستغل بعض التجار ذلك ويقرر رفع سعر السلع والمنتجات المختلفة لعدم وجود بدائل متعددة أمام الكثير من الأشخاص في تلك الفترة.

ويتسبب ذلك الفعل بين قبل التجار في استياء الكثيرين، لذا توجد عدة طرق لتقديم شكاوى وبلاغات عن التجار الذين يقومون برفع الأسعار، وهو ما نستعرضه في السطور التالية، إذ خصصت محافظة الجيزة أرقام وخطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين عن ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع، أو المغالاة فى أي سلعة أو منتج وهى كالتالى.

أرقام للإبلاغ عن ارتفاع الأسعار

1- يمكن تقديم شكوى لغرفة عمليات الجيزة حول وجود أي غلاء فى أسعار السلع أو ممارسات احتكارية.

2- ويمكن تقديم الشكاوى من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية: 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371.

3 - يمكن الاتصال على الخط الساخن وهو 114.

4- ويمكن تقديم شكوى عبر تطبيق التواصل الشهير واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

طرق تقديم شكاوى غلاء الأسعار

- كما يمكن تقديم شكوى لمركز خدمة المواطنين بالحي أو ديوان المحافظة التابع لها الشخص.

- شكوى لمبادرة «صوتك مسموع» التابعة لوزارة التنمية المحلية.

- بوابة الشكاوي الحكومية.

مبادرة الغلاء حافظت على استقرار الأسعار

وقال تجار بالغرف التجارية، إن أول أيام العيد شهد استقرارًا في أسعار السلع والمواد الغذائية، وذلك نتيجة لاستمرار عمليات التوريد للسوق المحلية خلال الإجازة، وفقا لما قاله أحمد فوزي، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، لافتًا إلى أن المحال قامت أمنت حاجة السوق المحلية في العيد مبكرًا.

كما قال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، إن مبادرات محاربة الغلاء ساهمت في عدم احتكار السلع في الأسواق واستقرار أسعارها أيضا.