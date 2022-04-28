النفط يهبط لـ100.5 دولار للبرميل.. الصين وكورونا السبب

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1% إلى حوالي 100.5 دولار للبرميل، اليوم الخميس، حيث أثرت حالة عدم اليقين حول وضع كورونا في الصين، أكبر مستورد، على الأسواق، وقللت من توقعات الطلب على الوقود، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1% إلى حوالي 103.5 دولار للبرميل.

مخاوف من انتشار كورونا في الصين

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أمس الأربعاء، أن مدينة هانغتشو الصينية، مركز التجارة الإلكترونية ويقطنها 12.2 مليون شخص، ستجري اختبارات كورونا الجماعية اعتبارًا من 28 أبريل، كما أبلغت بكين أيضًا عن زيادة حالات الإصابة بالفيروس حيث بدأت مؤخرًا برنامج اختبار جماعي يهدف إلى احتواء اندلاع جديد، في حين بدا أن تفشي المرض في شنغهاي يستقر.

ارتفاع سابق لأسعار النفط

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط في الجلستين الماضيتين حيث استمرت المخاوف بشأن شح المعروض العالمي في السيطرة على الأسواق.

تحركات روسية لوقف إمدادات أوروبا

وأوقفت شركة «جازبروم» الروسية العملاقة للطاقة، يوم أمس الأربعاء، إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا، بعد أن رفضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دفع واردات الغاز بالروبل.

تاريخيًا، وصل النفط الخام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.27 في يوليو من عام 2008، ومن المتوقع أن يتم تداول النفط الخام عند 105.22 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics بالنظر إلى المستقبل وسط توقعات أن يتم التداول عند 116.69 في غضون 12 شهرًا.

يعتبر مؤشر غرب تكساس الوسيط (WTI) للخام الأمريكي هو السلعة الأكثر تداولًا في العالم، كما يعتبر نفط خام برنت سعرًا مرجعيًا رئيسيًا لمشتريات النفط أيضاً.