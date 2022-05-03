تاج الدين: عدد الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا اقترب من الـ40 مليونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الدولة المصرية أتاحت لقاحات كورونا للرقم المبدئي الذي كانت تستهدفه، حيث كانت ملحمة، موضحًا: «عدد المواطنين الذين حصلوا على جرعتي لقاح كورونا اقترب من 40 مليون شخص، كما أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين حصلوا على الجرعة الثالثة، ومراكز التطعيم موجودة بكثرة، وفي إدارة الأزمة، دول كبيرة كانت بتطلب مننا تعرف إحنا عملنا إيه».

نسبة حصول دول قارة إفريقيا على اللقاحات لم تبلغ 12%

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الدولة استطاعت توفير كم كبير من اللقاحات منذ اللحظة الأولى، وللأسف لم تحصل بعض الدول على اللقاحات، ونسبة حصول دول قارة إفريقيا على اللقاحات لم تبلغ 12% حتى الآن».

بعض المواطنين يحاولون الحصول على الجرعة الرابعة

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ بعض المواطنين يسعون إلى الحصول على الجرعة الرابعة، لأنّ فاعلية اللقاحات ما بين 6 إلى 9 أشهر، إذ أنّ المناعة ليست مزمنة.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «عندما يصبح فيروس كورونا متوطنا، سيكون هناك وضع آخر، ومن لم يحصل على الجرعة الثانية يجب أن يسعى إلى الحصول عليها، ولم نرصد أي مشكلة متعلقة باللقاحات».

التجربة المصرية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد فريدة

وشدّد، على أنّ التجربة المصرية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد فريدة، حيث عقدت مؤتمرا دوليا في أكتوبر الماضي، تحت رعاية رئيس الجمهورية عن التجربة المصرية في إدارة أزمة كورونا، وذلك بكل مكوناتها العلمية، الطبية، السياسية، وإدارة الأزمة، مشددًا على أن الأطقم الطبية بذلت جهودا تفوق طاقة البشر بإخلاص وخبرة كبيرة جدا.