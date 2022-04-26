مستشار الرئيس للشؤون الصحية: اكتشفنا 29 عرضا لمتلازمة ما بعد كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنه حال استمرار أعراض ما بعد كورونا إلى أسبوعين، تسمي متلازمة ما بعد كورونا وإذا استمرت إلى 3 أسابيع، تسمي كورونا طويلة المدي، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متلازمة ما بعد كورونا ليست بجديدة على جائحة فيروس كورونا وكل أجهزة الجسم تتأثر بمتلازمة ما بعد كورونا.

متلازمة ما بعد كورونا

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن الجهاز التنفسي أكثر الأجهزة المتأثرة بمتلازمة ما بعد الإصابة بكورونا، حيث تحدث التهابات طويلة المدي ويحدث ضيق للتنفس، والقلب يتأثر والجهاز العصبي، مشيرا الى أنه بعد الإصابة بفيروس كورونا يشعر المصاب بعدم القدرة على الحركة، ورصدنا العديد من المواطنين يشتكون من هذا العرض بعد الإصابة.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، هناك دراسات أجريت على أعراض متلازمة ما بعد كورونا وتم رصد من 29 عرضًا إلى 30 عرضًا لمتلازمة ما بعد كورونا، وعلى المواطنين ضرورة الإستمرار في استشاة الطبيب المعالج، وضرب مستشار الرئيس للشوون الصحية مثال عن فقدان بعض المواطنين لحاستى الشم والتذوق ثم عودة الحاسة مع المتابعة وتناول بعض الأدوية التى يحددها الطبيب المشرف على الحالة.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وطمأن «تاج الدين»، المواطنين بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، مؤكدا استقرار مستوى الإصابات والوفيات وارتفاع كبير في معدلات الشفاء، لافتا الى أهمية حرص المواطنين على التطعيم بلقاحات كورونا، فى ظل عمل الدولة وحرصها على توفير كافة أنواع اللقاحات وليس لقاح واحد سواء للمواطنين المسافرين وغيرهم.

وعن احتمالية الحصول على لقاح كورونا بشكل سنوي، أشار «تاج الدين»، إلى أن هذا الإحتمال هو الأقرب خاصة وأن الجائحة ستتحول الى فيروس عادي كالإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد وعلى المواطنين التعامل مع الأمر بهذا الشكل خاصة وأنه وارد ظهور متحورات جديدة للفيروس، ولكن هذه المتحورات ليست بالقوة التى ظهرت بها المتحورات الأولى كمتحور «دلتا»، على سبيل المثال.