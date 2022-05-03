إصابة 16 شخصا في 3 حوادث تصادم على الطريقين الزراعي والحر في القليوبية

أصيب 16 شخصا بإصابات متفرقة إثر 3 حوادث تصادم على الطريق الزراعي مصر الإسكندرية بقليوب وبنها، وعلى الطريق الحر شبرا بنها، ورفعت أجهزة المرور آثار الحوادث وأعادت الحركة لطبيعتها بالطريقين، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تحرر محضر بالحوادث الثلاث وجرى نقل المصابين للمستشفيات في بنها وقليوب، وتقرر ندب المعمل الفني لفحص الحوادث والاستعلام عن حالة المصابين وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بوقوع 3 حوادث

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بوقوع 3 حوادث أسفرت عن 16 مصابا جرى نقلهم للمستشفيات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

تفاصيل 3 حوادث تصادم في القليوبية

بالفحص تبين وقوع الحادث الأول باصطدام 2 موتوسيكل على طريق مصر الإسكندريه الزراعي، أمام نقطة إسعاف سنديون، وأسفر عن 7 مصابين جرى نقلهم لمستشفى قليوب التخصصي، وتقديم الرعاية الصحية لهم والحالة العامة مستقرة.

وفي الحادث الثاني، انقلبت سيارة ملاكي أعلى الطريق الحر القادم من الدائري تجاه بنها، وأسفر عن مصاب واحد جرى نقله للمستشفى.

وفي الحادث الثالث، اصطدم ميكروباص بالرصيف على طريق مصر الإسكندريه الزراعي، تجاه قليوب، وأسفر عن 8 مصابين جرى نقلهم للمستشفى عن طريق 4 سيارات إسعاف، وتبين أن إصاباتهم ما بين كسور وسجحات وكدمات.