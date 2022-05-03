«سيوة بتتكلم أخضر».. برنامج ينفذ خلال أيام عيد الفطر لاستقبال قمة المناخ

ينطلق فريق «مصر بتتكلم أخضر» لليوم الثاني على التوالي في سيوة من خلال فعاليات البرنامج المستمرة على مدار ثلاثة أيام عيد الفطر في المناطق العامة في الواحة ونقاط التقاء السياح، وتكتمل خطواته النهائية، بالتعاون مع مركز ومدينة سيوة، بهدف التخلص من آخر كيس بلاستيك في سيوة في ظل خطة موضوعة تمهد لاستضافة مصر فعاليات قمة المناخ، والتي يشارك بها العديد من دول العالم.

تنسيق برنامج مصر بتتكلم أخضر

والتقى رئيس مركز ومدينة سيوة محمد بكر، وأحمد علي باغي سكرتير المركز، كريم محروس منسق عام البرنامج، وفريق العمل المشارك معه، والذي يضم لفيف من طلاب الجامعات والمدارس من مختلف محافظات مصر، بمقر مجلس مدينة سيوة، بحضور مشايخ وعواقل قبائل الواحة، واستعرض فريق العمل بعض فعاليات وأهداف البرنامج ومدى تطبيقة على أرض الواقعة في مختلف المناطق السياحية في سيوة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

سيوة بتتكلم أخضر

وأكد، اليوم، كريم محروس منسق عام برنامج مصر بتتكلم أخضر، أن فعاليات برنامج سيوة بتتكلم أخضر ينفذ بالمشاركة مع بعض الجمعيات الأهلية، منها مصر الخير ونوادي الروتاري، ولفيف من الجامعات والمدارس المصرية، كالجامعة الفرنسية والمدرسية الألمانية الجديدة بالإسكندرية، وانطلق البرنامج في الواحة منذ 5 أشهر، بداية عام 2022، وهو برنامج يهتم بدعم ملف استضافة مصر قمة المناخ العالمي من جانب والمساهمة في الحد من استهلاك المواطنين للبلاستيك أحادي الاستخدام، والذي يهدد مستقبل التنمية في المدن المعتمدة على السياحة الخضراء والمناطق الزراعية، من خلال توفير البدائل الصديقة للبيئة، ونشر التوعية بين جميع فئات المجتمع المصري في هذه المدن، أهمها المرأة والطفل والقيادات المجتمعية والتجار وأصحاب المنشآت السياحية والفندقية، عبر استخدام بعض الأدوات والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، بجانب تنظيم ندوات وورش عمل تساهم في دعم مفاهيم الدمج لجميع فئات المجتمع، أبرزهم ذوي الهمم من متحدي الإعاقة.