قناة للصرف الزراعي على مساحة 41 كيلو مترا تنهي مشكلات واحة سيوة

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن العمل يجرى بواحة سيوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لوضعها على خارطة السياحة العالمية ودعم حركة السياحة المحلية مع الحفاظ على الطابع البيئي والتراثي الذي تتميز به الواحة ومبانيها المميزة المبنية من مزيج الملح والطين المعروف بأسم الكرشيف، وزيادة الرقعة الخضراء بالواحة وزيادة المحاصيل.

بنية تحتية وطريق مزدوج

وقال شعيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: يجري العمل حاليا في البنية التحتية للواحة التي تعتبر محمية طبيعية، من ماء وكهرباء وصرف صحي بكامل الواحة وكهرباء، وكان لدينا مشاكل بالطريق والآن وبحمد الله أصبحنا على مشارف الانتهاء من أكبر المشكلات التي كانت تقابل الواحة، وهي الطريق الذي يربطها بمدينة مرسى مطروح، حيث يجرى العمل على ازدواج الطريق ودعمه بحارة إسمنتية للنقل الثقيل، الذي كان يسبب العديد من المشاكل في طريق نقل كتل الملح من الواحة.

حيث كانت العربات تتسبب في تحطيم الطريق الاسفلتي وكان الحل في طريق من الخرسانة يتحمل تلك الاوزان ويدعم حركة التبادل التجاري ويجنب وقوع الحوادث ومن المفترض الانتهاء من الطريق بالكامل منتصف 2023، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من 50 كيلو متر، وأصبحنا على مشارف الانتهاء من أول 150 متر وهو ما يمثل نصف الطريق تقريبا.

قناة لحل أزمة الصرف الزراعي على مساحة 41 كيلو

وأكد شعيب أن العمل يجري لحل أزمة الصرف الزراعي مع الحفاظ على البيئة، عن طريق عمل قناة على مساحة 41 كيلو متر ستقوم بنقل المياه الزائدة عن حاجة الأراضي الزراعية، وستتيح تلك القناة زراعة عشرات الأفدنة على طول الـ41 كيلو متر المحيطة بالقناة، وهو ما يعني دعم وزيادة الأراضي الخضراء وزيادة المحاصيل والرقعة الخضراء وخفض الانبعاثات المتسببة في التغيرات المناخية.