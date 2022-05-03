7 فئات ممنوعة.. شروط الترشح لانتخابات المحليات بمشروع القانون الجديد

تستعد لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والخطة والموازنة بمجلس النواب، في الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع قانون حول المجالس المحلية، قدمه النائب عبد المنعم إمام، وغيره من أعضاء مجلس النواب -أكثر من عشر الأعضاء-، يهدف إلى فصل نظام الإدارة المحلية وكل وحداته.

مدة عمل المجالس المحلية

جاء في نص مشروع قانون المجالس المحلية، الذي سيناقش في مجلس النواب، أن تكون مدة المجلس 4 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، أما عن المجلس الجديد، فتبدأ انتخاباته خلال 60 يوما، قبل انتهاء الـ4 سنوات، وفقا للمادة السابعة من مشروع القانون.

شروط الترشح للمجالس المحلية

هناك شروط، يجب أن تكون متوفرة في الشخص المترشح للمجلس، وفقا لما ورد في المادة الثامنة من مشروع القانون، هي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يقل عمره عن 21 عاما.

- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل.

- أدى خدمته العسكرية، أو تم إعفائه منها قانونيا.

- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية، التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، طبقا للقانون المنظم لذلك.

فئات لا يقبل ترشحهم

وفقا لمشروع قانون المجالس المحلية، الذي سيتم مناقشته في مجلس النواب، هناك فئات معينة لا تقبل أوراق ترشحهم، هي:

- رجال القوات المسلحة والشرطة.

- أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

- الوزراء ونوابهم.

- المحافظين ونوابهم.

- رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.

- العمد والمشايخ.

- رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم وسكرتيري الوحدات للمجالس المحلية، في نطاق المحافظات التي يعملون بها قبل تقديم استقالتهم.

وشدد القانون على أنه يجب أن يتم ذلك، دون الإخلال بالقواعد والاحكام المنظمة للاستقالة، لكل من هذه المناصب والوظائف.