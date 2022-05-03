ضبط عامل متهم بقتل شقيقته طعنا في الشرقية: «كنت رايح أعيّد عليها»

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أبو حماد، القبض على عامل متهم بقتل شقيقته في قرية بني جرى التابعة لدائرة المركز.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبو حماد، يفيد بتلقي المركز بلاغا بوفاة ربة منزل تبلغ من العمر 22 عاما، إثر إصابتها بعدة طعنات داخل منزلها بقرية بني جرى التابعة لدائرة مركز أبو حماد.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة في مسرح الجريمة بقرية بني جرى وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها، 26 عاما، عامل.

وتبين أن المتوفاة متزوجة وتقيم برفقة طفليها بمنزل زوجها، وأن شقيقها توجه لها لتهنئتها بعيد الفطر، ثم وجه لها عدة طعنات، ما أدى لوفاتها في الحال.

القبض على المتهم واعترافه بارتكاب الواقعة

ألقت الشرطة القبض على المتهم واعترف بارتكاب جريمته وأرجع ذلك لشكه في سلوكها حسب قوله.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، وانتداب الطب الشرعي لتشريحها وتحديد سبب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

جريمة في ليلة عيد الفطر

جدير بالذكر أن الجريمة هي الثانية في محافظة الشرقية خلال عيد الفطر، ففي ليلة أول أيام العيد، لقي شاب مصرعه في قرية أولاد مرسي التابعة لمركز أبو كبير، إثر إصابته بطلق ناري على يد عاطل بعدما حاول الدفاع عن جارته وابنتها بعدما هاجمهما المتهم وأصاب الأم لرفض طلبه بشأن خطبته لابنتها.