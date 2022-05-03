محمد رمضان يكشف عن كواليس «بروفاته» الأخيرة قبل حفله في عيد الفطر

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفلًا غنائيًا جديدًا له في جدة، إذ سافر إلى السعودية في عيد الفطر المبارك من أجل التحضير للبروفات الغنائية قبل انطلاق حفله بجدة، الليلة في تمام الساعة 10 مساءً.

البروفات النهائية لـ محمد رمضان في جدة

ونشر محمد رمضان مجموعة صور له من البروفات النهائية للحفل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها: «من البروفة النهائية لأقوى حفلة في جدة.. كل جمهوري الحبيب الحفلة مباشر الليلة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية».

ويقدم «رمضان» خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، إلى جانب العروض الاستعراضية على المسرح، وتصل أسعار تذاكر حفل الفنان محمد رمضان في جدة، إلى 58 ريالًا سعوديًا، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للحجز، ما يقدر بنحو 285 جنيهًا مصريًا.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

وكان آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل المشوار، والذي نافس به في السباق الرمضاني المنصرم، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، إذ استطاع أن يثبت ذاته في منطقة أخرى تبعد عن أعمال البلطجة والإجرام.

وجاءت تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل المشوار، فوز محمد رمضان ويلعب دور «ماهر» بالأموال، وتسليم شنطة الآثار التي كان يحملها إلى الحكومة، وحصوله على براءة، وشرائه فيلا كبيرة لكي يعيش فيها مع زوجته «ورد» التي يلعب دورها دينا الشربيني وابنهما «رحيم»، بعد سلسلة طويلة من الهروب من الشرطة، ونشر أغنية جديدة بعنوان «عاملين جامدين» من مسلسل المشوار الذي شارك به في موسم دراما رمضان 2022، من كلمات وألحان إسلام سيندي.