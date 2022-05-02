وظائف بمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وشروط التقديم والتخصصات في وظائف مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، في محافظات القبول (القاهرة الكبرى، جيزة، قليوبية) المقرر بدء الدراسة بها العام الدراسي المقبل 2022 - 2023.

التخصصات والشروط لوظائف مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية التخصصات والشروط المطلوبة للتقديم في وظائف مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية على الموقع الرسمي للوزارة، وهي كما يلي:

وظيفة مدير أكاديمي

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والأنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- سبق له العمل كمدير مدرسة.

وظيفة وكيل مدرسة

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

-إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

وظيفة مسؤول تقييم

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال التقييم لا تقل عن 3 سنوات.

وظيفة أخصائي اجتماعي

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

وظيفة أخصائي نفسي

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

مسؤول شؤون مالية وإدارية

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

-خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

مسؤول شؤون طالب

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال شؤون طالب على ألا تقل عن 3 سنوات.

أخصائي تطوير تكنولوجي

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال التطوير التكنولوجي لا تقل عن 3 سنوات.

مسؤول شؤون عاملين

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال شؤون العاملين لا تقل عن 3 سنوات.

مسئول جودة

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال الجودة لا تقل عن 3 سنوات.

مسؤول مخازن

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.