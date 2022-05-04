سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 4-5-2022 في البنوك المصرية

إجازة طويلة تستمر عدة أيام منحها البنك المركزي للعديد من البنوك العاملة بالقطاعين الحكومي والخاص، وعلى الرغم من تلك الإجازة إلا أن بعض الأشخاص يهتمون بالبحث عن العملات ومن بينها سعر الدينار الكويتي وذلك نظرًا لأن ماكينات الصراف الآلي توفر تغيير العمليات من خلالها دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن»، للمتابعين والمهتمين بمعرفة أسعار العملات العربية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وفق تعاملات آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء، حيث بدأت إجازة البنوك في عيد الفطر من السبت الماضي.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 60.33 جنيه للشراء، مقابل 60.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

وسجّل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد نحو 55.90 جنيه للشراء، مقابل 60.58 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك المصرف المتحد.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

وبيع الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بنحو 60.61 جنيه للبيع مقابل 58.12 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت في البنوك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، لنحو 58.51 جنيه للشراء مقابل 60.61 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبيع الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي بسعر 58.25 جنيه للشراء، مقابل 60.71 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجّل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 60.58 جنيه للبيع مقابل 56.26 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات قبل اليوم الأربعاء.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجّل الدينار الكويتي 58.73 جنيه للشراء مقابل 60.64 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.