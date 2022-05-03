سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3-5-2022 في البنوك المصرية

على الرغم من أن البنوك العاملة بالقطاع الحكومي والخاص إجازة منذ السبت الماضي وحتى الأحد المقبل بمناسبة عيد الفطر، إلا أن عمليات البحث على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه تزداد، خاصة أن ماكينات الصراف الآلي توفر تغيير العمليات من خلالها دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن»، للمتابعين والمهتمين بمعرفة أسعار العملات العربية، وسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وفق تعاملات آخر تعاملات وردت قبل اليوم الثلاثاء، حيث بدأت إجازة البنوك في عيد الفطر من السبت الماضي.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 60.33 جنيه للشراء، مقابل 60.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

وبيع الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بنحو60.61 جنيه للبيع مقابل 58.12 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت في البنوك.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

وسجّل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد نحو 55.90 جنيه للشراء، مقابل 60.58 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك المصرف المتحد.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، لنحو 58.51 جنيه للشراء مقابل 60.61 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجّل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 60.58 جنيه للبيع مقابل 56.26 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجّل الدينار الكويتي 58.73 جنيه للشراء مقابل 60.64 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبيع الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي بسعر 58.25 جنيه للشراء، مقابل 60.71 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.