3 ملايين توقيع لاستبعاد آمبر هيرد من «Aquaman».. والشركة تقلص دورها

يواصل الجمهور الأمريكي عبر منصات التواصل الاجتماعي، الترويج لحملة توقيعات تهدف إلى استبعاد مشاركة الممثلة آمبر هيرد من الجزء الثاني لفيلم «Aquaman»، وحتى الآن جمعت الحملة 3.2 مليون توقيع خلال أيام، وجاء ذلك تزامنا مع جلسات محاكمة التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق جوني ديب، وطالب فيها بتعويض يصل إلى 50 مليون دولار.

وتم تداول العريضة بشكل واسع من قبل جمهور النجم جوني ديب، الذين يزعمون أن آمبر هيرد شنت حملة منهجية لإفساد مسيرة الممثل الأمريكي في هوليوود منذ طلاقهما في 2016، وتحديدا بعد مقالها الذي نشرته في «واشنطن بوست» عام 2018، والذي تحدثت خلاله عن تعرضها للعنف المنزلي، مما كلفه صفقات أفلام كبيرة، وأثر سلبًا على مكانته المهنية في هوليوود، وفقا لما نشره موقع صحيفة «ذي إندبندنت».

أمبر هيرد عن حملات استبعادها من فيلم «Aquaman»: لا أساس لها في الواقع

وأدانت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد حملة استبعادها من فيلم «Aquaman»، ونفت أن يكون لنتيجة قضية تشهير «ديب» أي تأثير على مشاركتها في الفيلم، قائلة في بيان صحفي: «الشائعات والحملات المدفوعة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تملي القرارات، لأنها لا أساس لها في الواقع»، خاصة أن المخرج جيمس وان من انتهاء تصوير الفيلم في وقت سابق من العام الحالي، وكان من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي 16 ديسمبر 2022، ثم تم تأجيله حتى مارس 2023.

تفاصيل دور آمبر هيرد في «Aquaman»

ومن جانبها كشفت الصحفية السينمائية جريس راندولف تفاصيل مشاركة آمبر هيرد في فيلم «Aquaman and the Lost Kingdom»، وفي تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة إن دور «هيرد» قد تقلص إلى حد كبير لدرجة أن فترة ظهورها على الشاشة أقل من 10 دقائق.

وتشهد الساعات المقبلة وقوف آمبر هيرد على المنصة للرد على المزاعم التي أدلى بها جوني ديب أثناء المحاكمة، مما يضعها في حالة كبيرة من الضغط، قد يكون لها تأثيرًا كبيرًا ليس فقط على دورها في «Aquaman»، ولكن أيضًا على المشاريع المحتملة الأخرى.