جوني ديب: أريد منح «جاك سبارو» وداعا لائقا

لليوم الرابع، يستمر النجم الأمريكي جوني ديب، في الإدلاء بشهادته في قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، بقيمة 50 مليون دولار، وقال خلال الجسلة التي أقيمت خلال الساعات الماضية، إنه يريد الاستمرار في تقديم أفلام سلسلة «Pirates of the Caribbean»، حتى يستطيع أن منح «جاك سبارو» والشخصيات الأخرى في السلسلة «وداعا لائقا»، على حد تعبيره.

ويزعم النجم الأمريكي في الدعوى ضد زوجته السابقة أنها كانت السبب في استبعاده من سلسلة أفلام «Pirates of the Caribbean»، بعد ما كتبت مقال رأي عام 2018 في صحيفة «واشنطن بوست»، تحدثت فيه عن تعرضها للعنف المنزلي، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

جوني ديب يكشف تفاصيل استبعاده من سلسلة «Pirates of the Caribbean»

على الجانب الآخر، يحاول محامو آمبر هيرد إثبات أن جوني ديب تم استبعاده من الفيلم قبل نشر مقال موكلته، بالإضافة إلى حقيقة التصريحات السابقة التي أدلى بها ديب، تشير إلى أنه غير راضٍ عن الفيلم ولن يرغب في لعب جاك سبارو مرة أخرى، حيث سعت محامية ديب جيسيكا مايرز إلى إثبات أن موكلها لا يزال مهتمًا بالعمل في الجزء السادس من سلسلة الأفلام في أواخر عام 2018.

وقال النجم الأمريكي في شهادته: «يجب أن أكون قادر على توديعهم بشكل مناسب، هناك طريقة لإنهاء امتياز من هذا القبيل، وأنا خططت للاستمرار حتى يحين وقت التوقف».

صدر الجزء الخامس من سلسلة الأفلام الشهيرة بعنوان «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales»، في عام 2017، وقال ديب إن الفريق الإبداعي اتصل به لاحقًا للمشاركة في كتابة سيناريو فيلم الجزء السادس، مشيرا إلى أن المشروع معلق حتى الآن.

جوني ديب: «ديزني» قطعت علاقتها معي لأنها ترغب في البقاء آمنة

أثناء الاستجواب، سأل روتن بورن عن تقرير صدر في أكتوبر 2018 في صحيفة «ديلي ميل»، الذي أشار إلى استبعاد جوني ديب من بطولة الفيلم بسبب «مشاكل مالية ودراما شخصية»، ليرد الممثل الأمريكي: «لم أكن على علم بذلك، لكن هذا لا يفاجئني، مرت سنتان من الحديث المستمر في جميع أنحاء العالم عن كوني ضارب زوجتي، لذلك أنا متأكد من أن ديزني كانت تحاول قطع العلاقات لتكون آمنة»، متابعا: «لم أفهم تمامًا كيف بعد تلك العلاقة الطويلة الناجحة مع ديزني، أصبحت فجأة مذنبًا حتى تثبت براءتي».

وتتطرق النجم الأمريكي إلى التعليق الذي تم تداوله، والذي قال فيه إنه سيرفض تقديم جزء جديد من الفيلم لو دفعت له «ديزني» 300 مليون دولار ومنحته مليون حيوان ألبكة، مشيرا إلى أنه أطلق ذلك التعليق بعد استبعاده من الفيلم.