أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4-5-2022

أسعار العملات المختلفة من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المتابعون والقراء عبر محركات البحث المختلفة، حرصًا منهم على متابعتها لمعرفة قيمة ما يملكونه من أموال بعملات أجنبية مقابل الجنيه المصري، خاصة بعد أن ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار العملات في البنوك المختلفة والعاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء الموافق 4 مايو، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

ومن أبرز العملات سعر الدولار الذي سجل في بنك مصر نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو نحو 19.91 جنيه للبيع مقابل 19.69 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.70 جنيه للشراء مقابل 19.91 جنيه للبيع، وأيضًا في بنك مصر 19.79 جنيه للبيع مقابل 19.71 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وسجّل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، فيما وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري إلى 5.01 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجّل الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 22.89 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع، بينما سجّل الجنيه الاسترليني في بنك مصر 23.24 جنيه للشراء، ونحو 23.66 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 22.91 جنيه للشراء، ونحو 23.07 جنيه للبيع وذلك قبل اليوم الأربعاء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.92 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.