أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29-4-2022

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار العملات المختلفة سواء كان دولار أو يورو أو ريال سعودي أو دينار كويتي، حيث اختلفت الأسعار مقارنة بالجنيه المصري، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الأسعار.

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات المختلفة وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في البنوك الحكومية والخاصة وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.89 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وسجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 4.92 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 19.70 جنيه للشراء مقابل 19.91 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 19.79 جنيه للبيع مقابل 19.71 جنيه للشراء، كما سجل سعر اليورو نحو 19.91 جنيه للبيع مقابل 19.69 جنيه للشراء في بنك قناة السويس.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجّل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجّل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي نحو 23.46 جنيه للشراء، و23.69 جنيه للبيع، سجّل الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر 23.24 جنيه للشراء، ونحو 23.66 جنيه للبيع، وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم نحو 23.43 جنيه للشراء، ونحو 23.55 جنيه للبيع.