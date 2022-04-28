3 أسباب وراء ارتفاع الإقبال على شراء العملات الذهبية الفترة الحالية

قالت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في تداول الذهب وأبحاث السوق، أنه خلال الفترة الأخيرة زاد الإقبال على شراء العملات الذهبية، التي لها قيمة جيدة، بخاصة أنها تكون مفضلة في الشراء لانخفاض المصنعية الخاصة، بها مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أنه مع زيادة الطلب على شراء العملات الذهبية من قبل المواطنين، قامت المؤسسة برصد أبرز الأسباب الخاصة التي يقوم من خلالها الأشخاص بالإقبال على العملات الذهبية بدلا من المشغولات الذهبية الأخرى.

الأسباب الخاصة بإقبال الأشخاص على العملات الذهبية

وأشارت إلى أن هناك عدة أسباب لإقبال الأشخاص على هذه العملات الذهبية المميزة، ولخصتها في 3 أسباب.

ولفتت إلى أنه هناك عدد من الأشخاص تقوم بشراء العملات الذهبية كرغبة منها في تجميعها للذكرى أو لاحتفاظ بها، وهم من محبي وهواة جمع العملات الذهبية أو المعدنية النفيسة أو غيرها.

وأوضحت أن مجموعة من الأشخاص تقوم بشراء العملات الذهبية كهدية، وتقديمها مثلا في مناسبة معينة أو كهدية لموظف مجتهد أو حتى لطفل حديث الولادة، أما المجموعة الثالثة فهي مجموعة تشتري العملات الذهبية كاستثمار محدود، وهو لامتلاكهم مبلغ صغير من الأموال ويرغبون في الاحتفاظ به وبقيمته أو كاستثمار صغير لهم.

الارتفاعات جاءت مدفوعة بالتدفقات القوية من صناديق الاستثمار المتداولة

وأشارت عدد من التقارير إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا مؤخرا في الطلب على الذهب وشرائه بشكل كبير، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021، حيث قدرت بنسبة الارتفاع بـ34٪، لافتة إلى أن الارتفاعات جاءت مدفوعة بالتدفقات القوية من صناديق الاستثمار المتداولة وبنسبة 8٪ هو أفضل أداء ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2020.