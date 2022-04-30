أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30-4-2022

تشهد أسعار العملات اهتمام عدد كبير من المواطنين، حيث إن عمليات البحث تزيد عن الأوراق النقدية المختلفة مقابل الجنيه المصري، الدولار والريال السعودي واليورو والدرهم الإماراتي، منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الاقتصاد.

واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض في التقرير التالي أسعار العملات المختلفة وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 30-4-2022 في البنوك الحكومية والخاصة، وذلك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وسجّل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجّل الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 22.89 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع، سجّل الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر 23.24 جنيه للشراء، ونحو 23.66 جنيه للبيع، وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم نحو 22.91 جنيه للشراء، ونحو 23.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 4.92 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

ومن أبرز العملات سعر الدولار الذي سجل في بنك مصر نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، .

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو نحو 19.91 جنيه للبيع مقابل 19.69 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 19.70 جنيه للشراء مقابل 19.91 جنيه للبيع، وأيضا في بنك مصر 19.79 جنيه للبيع مقابل 19.71 جنيه للشراء.