سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-5-2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر من أهم الأشياء التي يحرص المواطنون والمتابعون والقراء على متابعتها بشكل يومي ودائم ومستمر، وبشكل خاص بعد أن سجل ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري منذ فترة زمنية قصيرة.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون دائما وتقديمه للجمهور، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء الموافق 4 مايو من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر العملة الأمريكية 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل الدولار سعر 18.55 جنيه للبيع و18.05 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار نحو 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لـ بنك مصر.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما سجل الدولار نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.43 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 18.44 للشراء و18.52 للبيع وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد

كما جاء سعر الدولار في بنك المصرف المتحد بسعر 18.47 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء 4-5-2022.