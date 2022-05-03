المخرج محمد تركي: سمير صبري خرج من المستشفى ويقضي العيد في منزله

كشف المخرج محمد تركي، تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير سمير صبري، مؤكداً أنه بحالة جيدة حالياً، واستقر الأطباء على أن يخرج من المستشفى بعد إلغاء العملية التي كان من المقرر إجرائها خلال الفترة الماضية.

محمد تركي يكشف تطورات حالة سمير صبري

وقال محمد تركي في تصريحات لـ «الوطن»، إن سمير صبري بخير حاليا وخرج قبل عيد الفطر بأيام قليلة، مشيراً إلى أنه عاد لمنزله في الإسكندرية، ومعنوياته مرتفعة وأجرى تسجيل حلقة جديدة من برنامجه ذكرياتي.

سمير صبري في رمضان 2022

وكانت إذاعة الأغاني قررت طرح فوازير «سمير بيكلم مين»، والتي يقدمها الفنان سمير صبري ، بعد تأجيل إذاعتها العام الماضي، وتعتمد فكرة الفوازير التي يقدمها الفنان سمير صبري على إجراء حوار مع الضيف دون الكشف عن هويته، على أن يقوم المستمع بتحديد هويته من خلال نبرة صوته، وبعد الانتهاء من الفوازير عاد سمير صبري مجدداً إلى برنامجه الاذاعي ذكرياتي.

حقيقة إلغاء عملية سمير صبري

وأكد مصدر مقرب من الفنان لـ«الوطن»، أن سمير صبري أجرى عدد من الفحوصات والتحاليل خلال الفترة الماضية من أجل إجراء عملية جراحية، ولكنه لم يستطيع فعل ذلك، بسبب تقدمه في العمر، ومن الممكن أن تسبب العملية خطر على حياته.

معلومات عن سمير صبري

سمير صبري من مواليد مدينة الإسكندرية عام 1936، تخرج من فيكتوريا كوليدج، يعد فنانا شاملا، فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة.