تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري: مستقرة ويقدم برنامجه الإذاعي من المستشفى

حرص المخرج محمد تركي، على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري، حيث يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، مؤكدًا أنّ حالته الصحية مستقرة بشكلٍ كبير.

محمد تركي: خضوع سمير صبري لجراحة في الوقت الحالي خطرًا على صحته

وقال المخرج محمد تركي، لـ«الوطن»، أنّ الحالة الصحية للفنان سمير صبري، تشهد استقرارًا كبيرًا، في ظل تأجيل إجراء العملية الجراحية بالقلب، حيث إنّ الفريق الطبي يرى أنّ إجراءها سيُسبب خطورة على حياته، متابعًا: «الدكاترة شغالين معاه على تحسن نتائج التحاليل الطبية، وده الأهم في الوقت الحالي».

تحسن الحالة الصحية لـ سمير صبري نفسيًا وذهنيًا

وفي ضوء الحالة الصحية للفنان سمير صبري، قال مخرج برنامجه، إنّه يتلقى الرعاية الطبية الكاملة، «حالته جيدة للغاية، سواء بدنيًا أو نفسيًا أو ذهنيًا أو حتى طريقة كلامه وصوته وحركته.. كل حاجة بقت كويسة جدًا».

تفاصيل برنامج سمير صبري في رمضان

وأشار إلى أنّ سمير صبري، يواصل تقديم برنامجه الإذاعي، من داخل المستشفى، حيث يُشارك في الموسم البرامجي لشهر رمضان 2022، من خلال برنامج يحمل اسم «سمير بيكلم مين؟»، ويُذاع يوميًا عبر إذاعة الأغاني، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويُعاد مرة ثانية الساعة العاشرة مساءً.

واستعرض أبرز ضيوف برنامج سمير صبري، لعل أبرزهم ليلى علوي، وسميرة أحمد، وخالد جلال، وزاهي حواس، وشريف منير، ونيللي كريم، وإيمان، وليلى طاهر، وأنوشكا، ومحمد عبد العزيز، ومحمد ثروت، ووفاء عامر، وكارول سماحة، والشاعر جمال بخيت، ومدحت العدل، ومحمد أبو داوود، وياسمين الخيام، والمحاور مفيد فوزي، والناقد طارق الشناوي، ولبنى عبد العزيز، وميرفت أمين، وبسمة وهبة، وشهيرة، وسهير رمزي، ومحمد سلطان، وصفاء أبو السعود