عاجل.. سمير صبري يقضي العيد في منزله ويعاود نشاطه بعد فترة النقاهة

أكد مصدر مقرب من سمير صبري، أن حالة الفنان الصحية جيدة، وأنه غادر المستشفى، ويقضي عيرد الفطر المبارك في منزله.

وكشف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنان سمير صبري، يقضي العيد بسعادة وصحة في منزله، وسيعاود نشاطه قريبا، بعد انتهاء فترة النقاهة.

إلغاء إجراء عملية جراحية

يشار إلى أنه كان من المُفترض إجراء سمير صبري عملية في أقرب فرصة، إلا أن الفريق الطبي، يرى أنّ إجراءها سيُسبب خطورة على حياته، بينما تحسنت حالته الصحية كثيرًا، سواء بدنيًا أو نفسيًا أو ذهنيًا، أو حتى طريقة كلامه وصوته وحركته.

رحلة سمير صبري في الإعلام

يذكر أن سمير صبري من مواليد مدينة اﻹسكندرية عام 1936، تخرج من فيكتوريا كوليدج، يعد فنانا شاملا، فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة.

نجاح سمير صبري في السينما

أما في السينما، فقدم عشرات الأفلام منها: جحيم تحت الماء، الجلسة سرية، علاقات مشبوهة، كما أسس شركة إنتاج سينمائية، لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية.