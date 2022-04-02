سمير صبري: «حالتي الصحية مستقرة.. وعبدالحليم سبب دخولي الفن»

قال الفنان الكبير سمير صبري، إنه يتمتع الآن بصحة جيدة ولكنه لا يزال في المستشفى، مؤكدا أن حالة الصحية في تقدم كبير.

كواليس دخول سمير صبري عالم الفن

وأضاف صبري، خلال حلوله ضيفا على الإعلامي شريف الليثي ببرنامجه الإذاعي الجديد ع اللوكيشن، علي راديو هيتس، أن دخوله الفن كان قدرا عجيبا جداً لأنه جار عبدالحليم حافظ، ووقف عند الأسانسير وقال له: «أنت بتصور فيلم حكاية حب وعاوز أحضر التصوير».

وتابع صبري: «وبالفعل ذهبت مع عبدالحليم وفي مشهد أغنية بحلم بيك أنا بحلم بيك، ودخلت في مشهد كوبليه اد ما عمري يطول لنص دقيقة ودي أول مرة أظهر على الشاشة في شارع الفن، وبدايتي الحقيقية في الإذاعة».

واستطرد: «ما أكنتش أعرف هنجح ولا لأ، ومدى نجاحي إلا أنني كنت غاوي الفن؛ تمثيل وإذاعة وغناء، وتم اختياري بطلا في مسلسل عسل المر مع شمس البارودي».

ووجّه صبري، نصيحة للجمهور قائلا: «لكي تنجح يحب أن تكون متجددا ومطلعا وتقرأ كثيرا، وتعرف الجديد في الإذاعة والتليفزيون والسينما».

وأوضح أنه وقع في مطبات وتحديات ونجح في بعضها وفشل في الآخر، لكن الفشل علمه النجاح وكلما وقع في مشكلة خرج منها بإرادة قوية وإيمانية، متابعا: «تحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب».

فرقة سمير صبري الموسيقية

وأضاف أن النقلة في حياته عندما أبلغه عمار الشريعي أنه ينشئ فرقة غنائية، وتحولت بعد ذلك لاستعراضية وسافرت جميع أنحاء العالم.

وتابع: «بوجه الشكر لله أنني عشت الزمن الجميل وربنا حققلي كل أمنياتي وعشت عشان أشوف مصر والرئيس السيسي بينقذنا ورجعنا لأفريقيا مرة ثانية».

وأشار إلى أنه لم يكن يتخيل كل هذا الحب والدعم في أزمته الصحية، وأن الخير لا يزال موجودا.