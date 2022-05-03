بوتين يوقع مرسوما لفرض عقوبات اقتصادية انتقامية ضد الغرب

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مرسوما بشأن عقوبات اقتصادية انتقامية ضد الغرب، وفق ما نقلته صحيفة جارديان البريطانية، في رد على للعقوبات الغربية التي تُفرض ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي دخلت يومها التاسع والستين.

وقالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، اليوم، إن العقوبات جاءت ردا على تصرفات غير ودية لبعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، لكن لم يتم تضمين أسماء الأفراد أو الكيانات المتضررة من التدابير في الوثيقة.

10 أيام أمام وضع قائمة الشخصيات المستهدفة بالعقوبات

ومع ذلك، يمنح المرسوم الحكومة الروسية 10 أيام لإعداد قائمة بالأشخاص الذين سيتم معاقبتهم، بالإضافة إلى مساحة لتحديد معايير إضافية لعدد المعاملات التي يمكن تقييدها.

ويحظر المرسوم تصدير المنتجات والمواد الخام للأفراد والجهات الخاضعة للعقوبات، كما يحظر المعاملات مع الأفراد والشركات الأجنبية المتضررة من العقوبات الانتقامية الروسية.

يأتي هذا الإعلان في وقت من المتوقع أن تقترح فيه أوروبا حزمة سادسة من العقوبات هذا الأسبوع، بما في ذلك حظر محتمل على شراء النفط الروسي.

اتصال مرتقب بين الرئيس الفرنسي ماكرون ونظيره الروسي بوتين

في سياق آخر، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف في منتصف النهار تقريبًا بتوقيت باريس.

وكان ماكرون آخر زعيم غربي يزور موسكو قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وقبل ماكرون أجرى المستشار النمساوي كارل نيهامر محادثات وجهاً لوجه مع بوتين في موسكو في 11 أبريل، وذكرت وكالة رويترز أن آخر مرة تحدث فيها ماكرون مع بوتين في 29 مارس.

اتهامات لروسيا بالتحضير لانتخابات صورية في دونيتسك

وضمن تطورات روسيا وأوكرانيا، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن روسيا تخطط لضم دونيتسك ولوجانسك بانتخابات صورية، وفق ما نقلته صحيفة الجارديان، وأن موسكو أيضًا ربما تشرع في فعل الشيء نفسه في خيرسون، حيث تفرض بالفعل الروبل كعملة رسمية.

وصرح مايكل كاربنتر سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للصحفيين بأن التقارير تشير إلى أن روسيا تخطط لإجراء استفتاءات عند الانضمام في وقت ما في منتصف مايو.