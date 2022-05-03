أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تدمر حظائر طائرت بيرقدار التركية

تتواصل تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي دخلت يومها الـ69 منذ انطلاقها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، ونقلت وسائل الإعلام الروسية بعض الاقتباسات من الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية حول العمليات الليلية والتي جرى خلالها استهداف شحنة أسلحة أجنبية وحظائر طائرات مسيرة تركية الصنع، وذلك ضمن اخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

ويأتي استمرار العملية العسكرية الروسية في وقت دعت فيه منظمة الصحة العالمية إلى اجتماع لمناقشة تأثير العملية على الوضع الصحي في أوكرانيا.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. موسكو تصيب صواريخ أونكس عالية الدقة

وقال كوناشينكوف إنها أصابت صواريخ أونيكس عالية الدقة في منطقة أوديسا مركزًا لوجستيًا في مطار عسكري تم من خلاله تسليم أسلحة أجنبية.

كما دُمرت حظائر الطائرات دون طيار من طراز بيرقدار التركية، وكذلك الأسلحة والذخائر الصاروخية الواردة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية.

في المقابل، نشرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك ما قالت إنها أحدث الخسائر التي لحقت بالقوات الروسية، وقالت إن كييف تسببت الآن في خسائر تقدر بنحو 24200.

وأضافت أنه في اليوم الأخير لوحظت أكبر خسائر للعدو في اتجاه إيزيوم، لكن لا يمكن في كل الأحوال التحقق من الأرقام المعلنة بشكل مستقل سواء من الجانب الروسي أو من الجانب الأوكراني.

سلوفاكيا ترفض العقوبات الأوروبية على الغاز والنفط الروسي

من جهة أخرى، قالت وزارة الاقتصاد السلوفاكية إن سلوفاكيا ستسعى إلى إعفاء من أي حظر نفطي روسي يتفق عليه الاتحاد الأوروبي في المجموعة التالية من العقوبات ضد موسكو لغزوها أوكرانيا.

وقالت الوزارة في رد على أسئلة رويترز: «إذا تعلق الأمر بحظر معتمد على النفط الروسي كجزء من حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، فإن سلوفاكيا ستطلب إعفاء».

وكان فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري قال إن تمديد العقوبات لتشمل قطاعي النفط والغاز هو خط أحمر لبلاده.