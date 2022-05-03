حصار لا يتوقف.. إزالة تعديات ووقف مخالفات بناء بالمنيا خلال العيد

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار المتابعة الجهود المبذولة، لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، طوال فترة أيام عيد الفطر، مشددا على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة، مع تنظيم فترات العمل «الصباحية والمسائية»، لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى.

يأتي ذلك في إطار متابعة المحافظ المستمرة، لجهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة، بمختلف القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق العامة، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للأوضاع على الأرض.

وقف تشوين مواد بناء

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف، أسفرت عن فك شدة خشبية سقف، ووقف تشوين طوب في قرية العوام بني مهدي، ووقف أعمال بناء دور أرضي بقرية الأبعادية، وإزالة مبنى دور ثاني علوي بقرية ماقوسة، كما تم إيقاف حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بصفط الغربية، التابعة للوحدة المحلية بطوخ الخيل في المهد، حيث تم ردم الاساسات.

وأوقفت الوحدة المحلية لمركز العدوة، في أقصى شمال غربي المحافظة، حالة تعدي بالشروع في شدة خشبية دور علوي بدون ترخيص، بحى شرق المدينة بمركز العدوة، وتم التحفظ على الخشب، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات على الأرض الزراعية

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط ونصف بقرية دلجا، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.