سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4-5-2022 في مصر

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة سعر الريال السعودي ومتابعة أخباره بشكل يومي، خاصة الراغبين في إجراء رحلة عمرة خلال شهر شوال، حتى يستطيعون شراء الهدايا لأقاربهم أو شراء ما يحتاجون إليه أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء الموافق 4 مايو، والتي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك كريدي أجريكول، سجل سعر الريال السعودي نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.75 للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.89 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.94 جنيه، مقابل 4.90 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.94 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء.