سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 29-4-2022 في مصر

مع اقتراب موسم الحج يسعى عدد كبير من المواطنين المسلمين لأداء فريضة الحج، لذا تزداد معدلات البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك، مقارنة بالجنيه المصري على محركات البحث المختلفة.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي في عدد من البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.94 جنيه، مقابل 4.90 للشراء، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، في بداية معاملات اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل الحالي، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.94 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل الجمعة 29 أبريل حسب الموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل الجمعة 29 أبريل.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الريال السعودي نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.89 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي سجل الريال السعودي سعر 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.92 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 29 أبريل.