سعر الريال السعودي اليوم السبت 30-4-2022 في مصر

يهتم المواطنون بمتابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، حيث تشهد الأسعار اختلافًا وتذبذبًا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ومع اقتراب موسم الحج تزداد عمليات البحث عن سعر الريال السعودي.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت في البنوك المختلفة وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.75 للشراء

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.94 جنيه، مقابل 4.90 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.94 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الريال السعودي نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.89 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك كريدي أجريكول سجل سعر الريال السعودي نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.