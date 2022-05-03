أردوغان يهنئ إسرائيل بـ«عيد الاستقلال»: أتمنى لكم الرفاهية والازدهار

أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة تهنئة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قبل يوم من الاحتفالات بعيد الاستقلال الإسرائيلي، وقال «أردوغان» في رسالته للرئيس الإسرائيلي بحسب ما تناقله وسائل إعلام إسرائيلة: «اتقدم بالتهنئة لسعادتكم ولشعب إسرائيل نيابة عني وعن أمتي، بمناسبة اليوم الوطني لدولة إسرائيل»

وأضاف «أردوغان» في رسالته: «أعتقد بصدق أن التعاون بين بلدينا سيتطور بما يخدم مصالحنا الوطنية المشتركة، وكذلك السلام والاستقرار الإقليميين»، وأعرب الرئيس التركي عن تمنياته لنظيره الإسرائيلي بالصحة والسعادة متممنياً له «رفاهية وازدهار شعب إسرائيل»، بحسب ما نقله موقع فرانس 24 الإخباري.

مشروع تركي لإعادة مليون سوري لبلادهم

وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة التركية أنها بصدد التجهيز لمشروع يعمل على إعادة أكثر من مليون سوري لاجئ في تركيا إلى بلادهم مرة أخرى، حيث شهدت تركيا منذ اندلاع الحرب السورية في 2011، هروب عدد كبير من بلاهم واللجوء إلى الأراضي التركية.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن بلاده تحضر لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون شخص من السوريين الموجودين في تركيا، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

500 ألف مواطن سوري عادوا إلى المناطق الآمنة

وأضاف الرئيس التركي في مقطع فيديو مصور تم بثه خلال حفل تسليم المنازل في مدينة إدلب السورية، اليوم، أن ما يقرب من 500 ألف مواطن سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها لهم الحكومة التركية منذ إطلاق عملياتها في سوريا عام 2016.

وأكد «أردوغان» أن الحكومة التركية لا تأخذ في اعتبارها معتقدات الأشخاص أو نوعية اللغة التي يتحدثون بها، مشيراً إلى أن منظمات الإغاثة تواصل عملياتها الإنسانية دون انقطاع من أجل عودة السوريون إلى بلادهم مرة أخرى.

وأوضح الرئيس التركي أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدعم استراتيجية البلاد المتمثلة في إبقاء الهجرة عبر الحدود بمشاريع تدعم العودة، لافتاً إلى أنهم الآن في طور الإعداد لمشروع يضمن عودة مليون من السوريين إلى بلادهم مرة أخرى، والتي غادروها على خلفية الحرب التي اندلعت في مارس 2011.