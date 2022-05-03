مشادة كلامية تنهى حياة شاب بطعنة في القلب بمدينة بدر

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع متهم بقتل شاب عقب نشوب مشاجرة بينهما في مدينة بدر، واستمعت جهة التحقيق لأقوال المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة لكنه نفى نية القصد من القتل.

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة أن الخلاف بينهما كان بدايته نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي ما دفع الأول إلى تسديد طعنة للمجني عليه فاستقرت في قلبه ما أدى لمصرعه في الحال.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما استدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

الطعنة استقرت في قلب المجني عليه

وكان قسم شرطة بدر تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل شاب على يد آخر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وبالفحص تبين وفاة «إبراهيم.خ»، 28 عامًا.

مشادة كلامية وراء ارتكاب الواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه كانت وراء ارتكاب الواقعة حيث احتدم الموقف بينهما وتطور إلى نشوب مشاجرة نتج عنها طعن المتهم للمجني عليه بسكين ما أدى لمصرعه.

ضبط المتهم ومواجهته بارتكاب الواقعة

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهم فكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان تمهيدا لتفريغها، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة، كما صرحت بدفن الجثة.