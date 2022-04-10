عامل يطعن جاره بـ«سكين» في سوهاج.. خلافات دامت لـ10 سنوات

نشبت مشادة كلامية بين شابين تجمعهما الجيرة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، بسبب ركن دراجاتهما النارية، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قام أحدهما بطعن الآخر ثلاث طعنات الأولى في أنحاء متفرقة بجسده، لينقل إلى مستشفي البلينا المركزي لإسعافه، وتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا، يفيد بوصول أحمد. ك، 28 عاما، عامل، ويقيم في دائرة مركز البلينا إلى مستشفى البلينا المركزي، مصابا بجرح متهتك بالوجه، وجرح آخر قطعي بفروة الرأس، وآخر بالظهر، وعقب توقيع الفحص الطبي عليه جرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، لعمل الجراحات اللازمة.

وبسؤال عم المجني عليه، يدعى فيصل.م، 68 عاما، عامل نجارة، ويقيم دائرة مركز البلينا، اتهم جبريل.ج، 20 عاما، عامل لحام، يقيم دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج بجوار المجني عليه.

وأوضح أن المتهم تعدى على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض «سكين» كان بحوزته، وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة التي استمرت أكثر من 10 سنوات، إذ حدثت مشادة كلامية بينهما.

اعتراف المتهم

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم والآداة المستخدمة بالحادث، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة انتقاما من المجني عليه بعد أن تشاجرا معه أمام الجيران، وجرى تحرير محضر بالواقعة.