القوات الروسية تدمر مواقعا للجيش الأوكراني في مصنع أزوفستال بماريوبول

أعلنت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل، إن القوات الروسية وقوات جمهورية الدونيتسك الشعبية، بدأتا في استهداف وتدمير مواقع الجيش الأوكراني وكتائب «آزوف» المتحصنة بمصنع الصلب «آزوفستال» في ماريوبول الساحلية.

وشهدت مدينة ماريوبول الساحلية حصاراً شديداً من قبل القوات الروسية خلال الأسابيع الماضية، لقوات الجيش الأوكراني، التي تحضت في مصنع «أزوفستال» للصلب وهو من أكبر المصانع المطلة على بحر آوف، والذي تم تصميمه بحيث يستطيع تحمل قنبلة نووية، ويضم المصنع العديد من المباني والمنشآت وخط سكك حديد وشبه البعض بالقلعة المحصنة.