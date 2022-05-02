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عاجل.. مجلس ماريوبول يعلن مواصلة إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال غدا

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رؤى ممدوح
09:28 م | الإثنين 02 مايو 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

قال رئيس مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنّ عملية إجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال ستتواصل، غداً الثلاثاء، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

معارك في مدينة ماريوبول

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتصاره في أكبر معركة في حرب أوكرانيا، معلنا تحرير مدينة ماريوبول الساحلية، على الرغم من أن المئات من القوات والمدنيين الأوكرانيين ما زالوا محتجزين داخل قاعدة فولاذية عملاقة.

ورفضت الولايات المتحدة ما وصفتها بـ«مزاعم بوتين»، وقالت إنّها تعتقد أن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على المدينة، وأمر بوتين قواته إما بإغلاق مجمع الصلب أو قصفه وتدميره، حيث طُلب من الأوكرانيين في وقت سابق الاستسلام أو الموت.

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بقلم رؤى ممدوح