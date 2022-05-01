مسئول أوكراني: استئناف القصف الروسي على مصنع آزوفستال في ماريوبول

قال ضابط أوكراني تحدث إلى التليفزيون الحكومي، إنه بعد فترة من الهدوء، وإجلاء نحو 100 شخص من آزوفستال للصلب في ماريوبول، تعرض المجمع لإطلاق النار مرة أخرى، وتابع قائد اللواء 12 بالحرس الوطني، دينيس شليجا: بدأت القوات الروسية في إطلاق النار على آزوفستال مرة أخرى، بمجرد اكتمال إجلاء بعض الأوكرانيين، وذلك باستخدام جميع أنواع الأسلحة.

مئات المدنيين لا يزالون محاصرين بين أنقاض المصنع

وبحسب شبكة سي إن إن، من غير الواضح ما إذا كان القصف المتجدد سيعرض للخطر المرحلة التالية من الإخلاء من آزوفستال، المقرر إجراؤها يوم غد أم لا، بينما تشير التقديرات إلى أن مئات المدنيين الأوكرانيين، لا يزالون محاصرين بين أنقاض المصنع.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك: إن «مئات المدنيين ما زالوا محاصرين في آزوفستال مع المدافعين عن ماريوبول، لقد أصبح الوضع علامة على كارثة إنسانية حقيقية ، لأن الناس ينفدون من الماء والغذاء والدواء».

اتهامات روسية بوجود مرتزقة

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي، إن سلطات كييف تحاول بكل الوسائل، تحقيق انسحاب المتطرفين الأوكرانيين المتبقين في أزوفستال، ويكون بينهم ضباط ومرتزقة غربيون.

وتابع لافروف: «الوضع مع المواجهة في مصنع آزوفستال في ماريوبول والرغبة العنيدة بل الهستيرية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفريقه، ورعاته الغربيين، لتحقيق انسحاب كل هؤلاء الأشخاص وإرسالهم إلى أراضي أوكرانيا، يوضح أن هناك العديد من الدلائل التي ستؤكد وجود مرتزقة وربما ضباط نشطين في الجيوش الغربية، إلى جانب المتطرفين الأوكرانيين».

وتأتي الاتهامات الروسية، في ظل عدم وجود دليل قاطع على وجود مواطنين غربيين بين المقاتلين في آزوفستال.